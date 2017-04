Federação de futebol reajusta em 100% preço do ingresso no Acre

Jairo Barbosa - 12/04/2017 08:58:15

O torcedor que está acostumado a prestigiar os jogos do campeonato estadual de futebol, vai pagar mais carO para entrar nos estádios para ver as partidas do segundo turno, que começa no próxiMo sábado (15).

Durante reunião ontem na sede da Federação, o presidente da entidade, Antônio Aquino Lopes, apresentou para os dirigentes a tabela do returno e anunciou o reajuste.

A partir da próxima rodada o ingresso, que custava R$ 10,00(inteira), passa a custar R$ 20,00(inteira). A mesma majoração ocorre com a meia entrada que sobe de R$ 5,00 para R$ 10,00.

O dirigente disse que o reajuste foi uma solicitação dos clubes para ajudar no pagamento das despesas. A maior renda registrada no campeonato até agora ocorreu no último domingo, quando foram arrecadados na bilheteria, R$ 9,980,00.

A 1ª rodada do 2º turno acontece no próximo sábado, na Arena da Floresta com o jogo entre Rio Branco x Vasco, ás 17: 30 horas.

Dois jogos fecham o 1º turno

Para completar a tabela de jogo,s duas partidas acontecem nesta quinta feira, na Arena, apenas para cumprir tabela.

18:30

Plácido x Alto Acre

20:30

Humaitá x Galvez