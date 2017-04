Embarques nos voos de Cruzeiro do Sul crescem 3,8% em 2017

Da redação ac24horas - 12/04/2017 12:04:57

O número de passageiros no único voo diário em cada sentido da companhia Gol entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul aumentou 3,8% em 2017, conforme balanço da Infraero, empresa que gerencia os aeroportos públicos brasileiros.

Nos meses de janeiro e fevereiro deste ano os embarques em Cruzeiro do Sul totalizaram 6.244, ante os 6.020 passageiros que viajaram de avião em 2016. O aumento é resultado das promoções de passagens da Gol, conforme o ac24horas vem divulgando em parceria com o Blog Tudo Viagem.

O preço absurdo das passagens aéreas e a saída da companhia do Azul do Acre estão refletindo nos números das companhias em Rio Branco. Os embarques em Rio Branco caíram 0,8% nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, quando comparados a igual período de 2016.

O embarques em Rio Branco nos dois primeiros meses de 2016 somaram 33.436 e neste ano esse foi caiu para 33.157, 289 passageiros a menos. Em abril do ano passado a Azul deixou de operar no Acre, deixando o mercado livre para as companhias Gol e LATAM. Com menos concorrência, as empresas aéreas abusam nos preços das passagens.

Encontre aqui a pesquisa completa da Infraero.

FONTE:TUDO VIAGEM