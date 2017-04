Divulgada isenções de taxa de inscrição em concurso da Polícia

Da redação ac24horas - 12/04/2017 09:14:26

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa (SGA) divulgou nesta quarta-feira 912) a relação de candidatos que obtiveram ou tiveram negado os recursos aos pedidos a isenção da taxa de inscrição no concurso Polícia Civil. Com isso, a lista de isenção torna-se definitiva.

A isenção é concedida em 100% e 50% do valor total e o concurso é para os cargos de agente de polícia (APC), auxiliar de necropsia, delegado de polícia e escrivão de polícia (EPC).

A relação completa está disponibilizada no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), edição Nº 12.032, a partir da página 28 e até a página 33 com os pedidos deferidos em 100%, com os deferidos em 50% entre as páginas 33-36.

A lista completa está disponível em <http://www.diario.ac.gov.br/>. Após baixar o arquivo em formato PDF o interessado pode agilizar a pesquisa digitando Ctrl+“F”, abrindo o sistema de pesquisa, e digitando o nome a ser pesquisado e apertando “Enter”.

As respostas aos recursos estão disponíveis para consulta no site www.ibade.org.br. Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público por meio dos telefones (21) 3674-9190 – Rio de Janeiro, (68) 3025-0735 – Rio Branco, pelo e-mail atendimento@ibade.org.br.