Petista diz que João Tota não distinguia bandeiras partidárias

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 12/04/2017 16:34:46

“A ideologia partidária de Tota era a vontade do povo”, disse o deputado Jonas Lima (PT), ao lamentar a morte do ex-deputado federal João Tota, ocorrido na manhã desta quarta-feira (12), no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Segundo o parlamentar petista, João Tota nunca colocou os embates partidários à frente dos projetos que fossem de encontro a vontade popular. “Ele debatia política com muita responsabilidade e coerência”, diz Jonas Lima.

Para Lima, “não foi por acaso que João Tota foi deputado federal por quatro mandatos e também prefeito de Cruzeiro do Sul. Ele sabia fazer a boa política, a política que tinha como objetivo beneficiar o povo do Vale do Juruá”.

O parlamentar destaca que a carreira política de João Tota foi marcada pela dedicação para levar o desenvolvimento para Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade do Acre, local que Tota escolheu como sua terra natal.

“Pedimos a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos neste momento de dor. Que a luz e o amor divino pairem sobre a alma de quem sofre esta imensurável perda, e os console e lhes dê serenidade para atravessar esta tempestade”, finaliza Lima.