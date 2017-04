Acre: Corte de cipós aumenta produção das castanheiras

O simples corte dos cipós que circundam as castanheiras aumentou em um terço a produção de castanha no Acre. As árvores infestadas por cipós e que não foram tratadas tiveram produção menor. A descoberta foi anunciada nesta terça-feira, 11, por pesquisadores da Embrapa.

Além do aumento de 30% na produção de frutos das castanheiras com o corte dos cipós, o trabalho também demonstrou que esse efeito foi observado a partir do quinto ano após o corte. Para se ter uma ideia, depois de liberados os cipós, as castanheiras recuperaram suas copas e algumas que nunca haviam dado frutos começaram a produzir. Outras árvores muito infestadas por cipós e que não foram tratadas morreram, enquanto aquelas que receberam o manejo se recuperaram.

Para testar, os cientistas realizaram experimento com 138 castanheiras, conduzido e avaliado por dez anos, na Reserva Extrativista Chico Mendes. 454 cipós foram cortados de 78 castanheiras com diferentes intensidades de infestação. Castanheiras com menos de 25% de sua copa coberta com cipós produziram mais frutos que aquelas que apresentaram mais de 25% da copa infestada.