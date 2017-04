Conab: oferta de melancia no Acre registra o maior crescimento

A oferta da melancia no mercado acreano registrou o maior crescimento do País em 2017, segundo os Indicadores da Agropecuária, estudo produzido pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Segundo o levantamento, a oferta cresceu 90,19% na Central de Abastecimento de Rio Branco (Ceasa), que forneceu as informações à Conab. Com a elevada oferta, os preços despencaram, acumulando 16,67% de queda no Acre –também a maior do País no período. Além da melancia, o preço da batata inglesa também teve no Acre sua redução mais expressiva: -36,84%. A queda se deu às grandes colheitas da hortaliça nas zonas produtoras do Sul e Sudeste.