Bocalom diz que petistas “tomaram a eleição de governador” dele em 2010 com dinheiro de Marcelo Odebrecht

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 12/04/2017 10:06:37

O presidente do DEM e ex-prefeito de Acrelândia, Tião Bocalom, tem certeza que seria governador em 2010 se não fossem “os milhões” da campanha petista de Sebastião Viana nas eleições daquele ano. O ex-prefeito se referiu ao depoimento dos delatores da Odebrecht que confirmaram à força-tarefa da Operação Lava Jato que o governador Sebastião Viana e o senador Jorge Viana receberam R$ 2 milhões para a campanha de 2010, ao governo do Estado, e que R$ 1,5 milhão desse total foi pago via caixa-2.

“Com esta grana, mais os milhões de outras empresas do Brasil e do Acre, tomaram minha eleição de governador naquele ano. Eu sempre dizia: esta é uma eleição do tostão contra o milhão! Do Verbo contra a Verba!”, declarou Bocalom em sua página no Facebook.

“Mesmo com tanto dinheiro sujo, e com a anuência de parte dos membros da Justiça, nos tomaram aquela eleição, por menos de meio por cento. Um virou senador e outro virou governador”, disse Bocalom que ainda completou: “eu sempre fui vítima destes irmãos Vianas!”.