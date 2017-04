Base de Marcus Viana na Câmara sai em defesa de Jorge e Sebastião Viana, investigados por Fachin na Lava Jato

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 12/04/2017 11:47:59

A aparição dos nomes dos irmãos Jorge Viana, senador, e Sebastião Viana, governador, na lista do ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no STF, ontem, foi o tema central dos debates na Câmara de Vereadores de Rio Branco, nesta quarta-feira, 12.

O líder do PT na Casa, Rodrigo Fornerck, considera Jorge e Sebastião Viana “duas referências” e diz ter “total confiança na trajetória” de ambos. “É natural que todo mundo seja investigado”, disse. Para o petista, a abordagem midiática é equivocada porque “a acaba condenando sem sequer esperar o término das investigações”.

Mamed Dankar, também do PT, defendeu seus correligionários. Disse que “não viu aqui nesse Estado ou em canto nenhum alguém apontar o dedo contra” Sebastião Viana e Jorge Viana. O petista acrescentou que os dois irmãos são “pessoas que tem uma história no nosso Estado”.

O vereador Railson Correia, do PTN, e o líder do prefeito na Câmara, Eduardo Farias, do PC do B, também defenderam os irmãos Viana.

Emerson Jarude, do PSL, não fez defesa, mas lamentou a aparição dos nomes do senador e do governador do Acre na lista de Fachin.