Após denúncia do ac24horas, paciente do HC do Acre passa por cirurgia e já reconhece a família

João Renato Jácome - 12/04/2017 09:19:37

A batalha pelo atendimento público de qualidade ainda não foi encerrada para a família do xapuriense Joaquim Vidal, de 56 anos, mas parte dela foi vencida na tarde desta terça-feira, dia 11, após denúncia veiculada no ac24horas: o paciente, vítima de suposto erro médico, passou por uma nova cirurgia de correção e voltou a reconhecer a família.

Joaquim está internado no Hospital das Clínicas desde o dia 04 de abril, e com o quadro clínico bastante delicado, está “entre a vida e a morte”, como relatou a família do paciente. Ele possui um tumor cerebral, e desde a primeira cirurgia feita no hospital público passou a ter convulsões e febre alta. Não bastasse, começou a não discernir mais os familiares.

SAIBA SOBRE O CASO

Homem com tumor na cabeça está “entre a vida e a morte” no HC do Acre após suposto erro médico

A esposa de Joaquim, Maria Buriti, desesperada com a situação, contou que o marido chegou a entrar no centro cirúrgico para retirar o tumor, mas acabou voltando sem motivos para o cancelamento da cirurgia. “A enfermeira disse que ele não ia mais fazer a cirurgia na cabeça (…) Eu fui na Ouvidoria, mas também não resolveram. Só dizem que o médico foi embora e que ele não é daqui. Quero que alguém faça alguma coisa”.

Já nesta quarta-feira, dia 12,a filha de Joaquim, Joyce Vidal, explicou que o pai já está “com um semblante bem melhor, e falando. Claro que não pode falar muito, mas está bem melhor”, disse ao explicar que estão esperando o médico retornar ao Acre para fazer “a cirurgia que vai tirar o tumor” da cabeça de Joaquim.

Procurada, a Superintendência do Hospital das Clínicas manteve o silencio frente às denúncias feitas pela família do paciente do maior complexo hospitalar de Rio Branco. A chefe do HC, Juliana Quintino, não foi encontrada para falar sobre o assunto na terça. Um assessor conversou com a reportagem, e disse que faria o levantamento do caso.