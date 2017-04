TRE: 9,6 mil acreanos podem ter o título cancelado por ausência

A Justiça Eleitoral alerta: 9.612 títulos podem ser cancelados no Acre se não forem regularizados até o dia 2 de maio. A maioria desses títulos é de Rio Branco (5.275) e de Cruzeiro do Sul, com 1.071 títulos pendentes. Até o começo deste mês, apenas 92 eleitores do total dos faltosos regularizaram a situação.

Para regularizar a situação, o eleitor deve comparecer ao fórum eleitoral ou posto de atendimento de sua cidade, portando um documento oficial com foto, mediante o pagamento de multa no valor de R$ 3,51 por cada turno de eleição.