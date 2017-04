Suposto salve geral do Bonde dos 13 ´suspende´ matança no Acre

Da redação ac24horas - 11/04/2017 08:04:58

Um suposto salve geral da organização criminosa Bonde dos 13 circula pelos grupos de WhatsApp suspendendo por quinze dias “todo ataque dentro do Estado do Acre contra qualquer facção” a partir da segunda-feira, 10 de abril. “Essa guerra já está fugindo da ética do crime”, diz, com gramática sofrível, o salve do B13.

O motivo do interstício seria, segundo a carta de intenções, os assassinatos de um homem na saída de uma igreja evangélica em Senador Guiomard e de um suposto integrante do B13 em Rio Branco. “Como a maior organização do Estado do Acre temos total direito de cessar essa ato de selvageria”, afirma o salve, que lembra não ser a medida um pedido de paz definitivo.

De acordo com relatórios da inteligência policial, o Bonde dos 13 aliou-se à Família do Norte (FDN) para combater o avanço do PCC e o Comando Vermelho no Acre, dando início ao banho de sangue que já executou mais de 140 pessoas este ano. A FDN é o mesmo grupo que vem promovendo rebeliões e execuções em presídios do Amazonas. Já o Bonde dos 13 é uma organização genuinamente acreana, ao contrário do PCC e CV.