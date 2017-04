Sistema da Caixa fica indisponível; clientes são remanejados

João Renato Jácome - 11/04/2017 13:58:09

Os sistemas da Caixa, na Agência Aquiri, no Bosque, em Rio Branco, ficaram indisponíveis na manhã desta segunda-feira, dia 11. Com a situação, dezenas de pessoas que aguardavam atendimento para o saque do FGTS precisaram ser remanejadas para outras agências da Capital, como a Rio Branco, no Centro, e da Estação Experimental.

Maria Iris Mendonça, de 32 anos, é uma das prejudicadas. Ela diz que chegou cedo à agência, mas com a demora do atendimento, não conseguiu sacar o dinheiro a que tem direito. “É complicado. A gente pergunta e só dizem que não tem sistema. Mandaram agora a gente ir para o Centro. E com a chuva só fica mais difícil”, reclama.

Segundo a Superintendência da Caixa no Acre, nenhum cliente ficou prejudicado com a falha no serviço. “Todos foram redirecionados para outras agências, onde os serviços fluem normalmente”, informou o órgão.