Secretários alfinetam juiz que questionou uso do Guardião: “É preocupante quando autoridades demonstram desconhecimento”

Da redação ac24horas - 11/04/2017 13:51:48

Os secretários de Segurança Emylson Farias e Carlos Flavio Portela, Chefe da Policia Civil, rebateram indiretamente na tarde desta terça-feira, 11, as declarações do juiz de direito, Giordane Dourado, que questionou no facebook a legalidade das interceptações.e afirmou que já perdeu “a conta de quantas vezes ouviu a história de que agentes públicos no Acre utilizariam sistema de interceptação telefônica para fins de espionagem”. O magistrado pede que a situação seja acompanhada pela Associação dos Magistrados, Conselho Nacional de Justiça e Polícia Federal.

A cúpula da segurança do Acre ressalta que que o sistema de desvio de sinais, também conhecido como “Guardião” é uma ferramenta legal que somente é utilizada pela Polícia mediante autorização judicial, com o devido parecer do Ministério do Público, e é passível de sofrer auditoria a qualquer momento. “Recentemente, o sistema foi submetido a esse processo sob a coordenação de magistrado indicado pelo Tribunal de Justiça e não foram verificados desvios na sua aplicabilidade”, informa Emylson e Carlos Portela em nota encaminhada ao ac24horas.

“É preocupante quando autoridades demonstram desconhecimento técnico acerca de uma ferramenta regida por legislação específica. Lançar dúvidas sobre a atuação isenta do Guardião, significa lançar desconfianças sobre todos os operadores envolvidos no seu funcionamento, começando pelos policiais, passando por promotores e juízes. Depurar instituições faz-se extremamente necessário para que elas possam avançar com credibilidade no desempenho legítimo das funções públicas. O Guardião continua aberto para ser auditado por quem tem competência para exercer tal função”, critica a cúpula de segurança.