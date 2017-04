Rua no Universitário que o prefeito Marcus Viana prometeu desentupir bueiros volta a ficar inundada

Jairo Barbosa - 11/04/2017 14:04:00

Com a chuva desta tarde a cena voltou a se repetir na Rua Maria José de Oliveira, no conjunto Universitário, em Rio Branco. Um grande trecho dá rua ficou inundado devido o entupimento da rede de drenagem e causou alagamentos em quintais e comércios dá área.

No final do mês passado, moradores denunciaram a situação em uma reportagem publicada pelo ac24horas. No mesmo dia, ao tomar conhecimento do problema, o prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, assumiu o compromisso de que no dia seguinte enviaria uma equipe para resolver a situação.

Segundo os moradores ninguém apareceu no bairro e bastou uma nova chuva para o drama se repetir.