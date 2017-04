Rio Branco tem registro de acidente com vitimas entre caminhão e carro na Via Verde durante chuva intensa

Da redação ac24horas - 11/04/2017 14:09:58

Um acidente foi registrado durante a chuva nesta terça-feira, 11, perto da Terceira Ponte, na Via Verde em Rio Branco. As informações são preliminares. O acidente envolveu um carro modelo Toyota Etios, de placa NAC 0733, de cor prata, e um caminhão da empresa Frigo Nosso. O motorista do carro ficou preso às ferragens. A frente do veículo ficou toda destruída. Já o caminhão caiu no barranco na lateral da via.

Homens do Corpo de Bombeiros, do Samu e agentes da Polícia Rodoviária Federal estão no local atendendo as vítimas, que ainda não tiveram seus nomes divulgados. A pista escorregadia e a pouca visibilidade na hora da chuva teriam resultado o acidente.