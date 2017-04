Rio Branco recebe Encontro Nacional da arbitragem de futebol

Jairo Barbosa - 11/04/2017 08:56:05

Rio Branco (AC) vai sediar nos dia 14 e 15 deste mês, a 43ª Assembléia Geral Extraordinária da Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, que vai reunir presidentes das Associações de vários estados brasileiros.

O evento vai acontecer no Hotel Vila Rio Branco e os representantes dos árbitros profissionais de futebol irão debater entre outras pautas o plano de carreira para os árbitros, a divisão dos valores do direito de imagem, campeonato brasileiro e outras demandas.

O presidente do Sindicato dos Árbitros Profissionais do Acre, Gilsomar Lopes disse que além da diretoria da Associação Nacional, estão confirmados os presidentes do estados de Rondônia, Santa Catarina, Mato Grosso, Distrito Federal, Ceará, Pernambuco, Minas Gerais Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.