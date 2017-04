Representantes comerciais buscam reconhecimento da profissão no Estado do Acre

Da redação ac24horas - 11/04/2017 08:58:09

Os representantes comerciais que atuam no Acre, através do Sindicato SIRECOM-AC, sindicato que representa a categoria estão buscam apoio dos deputados estaduais para aprovar projeto de lei que instituindo o dia 1º de outubro como dia estadual do representante comercial acreano. A proposta está sendo discutida com o deputado estadual, André Vale (PRB) que se comprometeu em apresentar a matéria.

Segundo André Vale, “é importante que a categoria busque o reconhecimento profissional. Vou apresentar o projeto de lei e lutar para que seja apreciado e aprovado em plenário. A categoria é grande aqui no Acre e quero ajudar no que for preciso, vamos dar o passo inicial a esse reconhecimento, porque sou comerciante e sei como é a vida de um representante comercial”.

O presidente do SIRECOM-AC, Valcemir Mendes, falou que é fundamental esse dia alusivo, já que todo os anos o sindicato comemora o dia do representante comercial no Estado, mas que poucos sabem da importância desse profissional