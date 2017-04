Prefeitura de Rio Branco arrecadou R$ 21 milhões com IPTU ano passado e espera R$ 59 milhões em 2017

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 11/04/2017 11:17:15

A prefeitura de Rio Branco arrecadou R$ 21 milhões com IPTU no ano passado, informou nesta terça-feira, 11, o secretário de Finanças do Município, Marcelo Macedo, durante sessão na Câmara de Vereadores. Para este ano, a prefeitura pretende mais que dobrar na arrecadação do imposto: R$ 59 milhões.

Marcelo Macedo e o secretário da Cidade, Ricardo Araújo, foram convidados por meio de um requerimento do vereador Roberto Duarte, do PMDB, para explicarem supostas cobranças abusivas do imposto e a aplicabilidade dos recursos arrecadados em obras na capital.

O secretário de Finanças disse que o que é arrecadado com IPTU ainda é insuficiente para bancar serviços essenciais como infraestrutura e saúde, por exemplo.

Ricardo Araújo reforçou que a elevação na arrecadação se deve ao aumento no número de imóveis cadastrados na prefeitura. Em 2016 havia o registro 95 mil imóveis, um ano depois são mais de 132 mil. O salto na atualização cadastral ocorreu após a implantação do Sistema de Informação Territorial (SITgeo) do Município com o objetivo de “referenciar e mapear os imóveis”, informou o secretário da Cidade.

“Algumas áreas da cidade como a Vila Acre, a Curva do Tucumã, regiões do Segundo Distrito ainda não foram cadastradas. Ainda há também a Cidade do Povo”, acrescentou.