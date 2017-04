Pesquisa revela que 83% dos empresários acreanos estão otimistas com as vendas durante a Páscoa

Da redação ac24horas - 11/04/2017 07:06:10

Para traçar um panorama do comércio na capital, a Acisa (Associação Comercial do Acre) realizou uma pesquisa de expectativa de vendas para o feriado de Páscoa. O levantamento aponta que mesmo diante da contenção de gastos de grande parcela da população, os empresários estão otimistas com as vendas no feriado da Semana Santa.

Questionados se estão otimistas para as vendas durante o período de Páscoa, 83% dos empresários responderam que sim, e que, além disso, esperam um crescimento entre 10% e 13% nas vendas deste ano. Já 15% deles, acredita que os números serão inferiores, comparado ao ano passado, e 2% dizem estar pouco otimistas com a data festiva. A pesquisa perguntou também se eles possuem alguma estratégia para atrair o cliente ou alguma promoção, mas nenhum deles programou nada para este ano.

Para o presidente da Acisa, Celestino Bento, a Páscoa de 2017 deverá registrar um número melhor nas vendas, superando o ano anterior. “Para alguns empresários, a Páscoa é considerada um ‘segundo Natal’, onde o volume de vendas, puxado pelo comércio dos “ovos da Páscoa” e do bacalhau, chega a se aproximar dos números do final de ano. Neste momento, estamos otimistas pelo crescimento nas vendas não só para esta data, mas para as demais”, disse Bento.

A pesquisa de expectativa de vendas para a Páscoa ouviu 50 empresários, no período de 3 a 7 de abril.