Energia: moradores do Caladinho reclamam de cobrança na conta

Da redação ac24horas - 11/04/2017 07:59:45

Moradores do Caladinho reclamam que depois que o bairro passou por um processo de regularização da rede elétrica no início deste ano surgiu série de problemas, como a chegada de até três faturas de uma só vez com vencimento em datas próximas uma da outra. Além disso, os valores das contas são considerados muito altos para o padrão econômico da comunidade.

Para debater a questão, a diretoria da Eletrobras Distribuição Acre realizou uma reunião com os moradores.

Os consumidores devem se dirigir à agência de atendimento, na Oca, para regularizar o cadastro da tarifa social, o que poderá reduzir os problemas. A Eletrobras Acre também fará uma revisão no consumo visando detectar se há falhas.

Conforme nota encaminhada à imprensa, o assistente da diretoria da empresa, Thiago Alencar, avalia que é comum o surgimento de diversos questionamentos sempre que há a regularização em qualquer localidade. “Trata-se de um processo de adaptação a uma nova realidade. Orientamos os moradores a ficarem atentos à rotina de consumo”, disse ele.