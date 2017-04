Juiz quer que AMB, CNJ e PF apurem “espionagem” utilizando o Guardião no Acre

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 11/04/2017 07:50:21

O uso do celular se tornou o terror entre os políticos do Acre. Eles temem o emprego do “Guardião”, equipamento de escuta telefônica utilizado em grandes operações pelo Ministério da Justiça e a Policia Federal, que de acordo com denúncias de diversos mandatários, estaria sendo usado no Acre para espionagem de adversários políticos e desafetos do PT, partido que comanda o Estado há mais de 18 anos.

Os denunciantes não sabem ao certo qual o limite entre o abuso e a legalidade desses supostos grampos. A questão da legalidade destas escutas foi questionada pelo juiz Giordane Dourado, que usou as redes sociais para expressar sua opinião e pedir que Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), Conselho Nacional de Justiça e Polícia Federal apurem os rumores de arapongagem que vem acontecendo no Estado.

“Já perdi a conta de quantas vezes ouvi a história de que agentes públicos no Acre utilizariam sistema de interceptação telefônica para fins de espionagem. Se isso for verdade, é um crime muito sério. Está na hora de nos metermos nessa história para apurar o rumor. AMB, CNJ e PF precisam estar juntos nesse processo de depuração”, diz o juiz Giordane Dourado em seu post no facebook.