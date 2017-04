Jornal diz que homem que desviou R$ 300 milhões da saúde no RJ foi indicado para cargo por Sebastião e Jorge Viana

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 11/04/2017 10:33:35

O governador do Acre, Sebastião Viana e o senador Jorge Viana, ambos do PT, foram citados em reportagem do Jornal O Globo sobre o suposto esquema de corrupção que desviou R$ 300 milhões da saúde na administração do ex-governador Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro. Leia a reportagem de O Globo na integra, cujo conteúdo já foi modificado com as devidas correções.

Os políticos acreanos não aparecem como envolvidos no escândalo investigado pela operação Fatura Exposta, versão da Lava-Jato no Rio, chegou à área da saúde pública e prendeu na manhã desta terça-feira (11), o ex-secretário Sérgio Côrtes

Segundo reportagem de O Globo, o cargo que deu notoriedade a Sérgio Côrtes, teria sido através de lobby dos irmãos Sebastião e Jorge Viana, que seriam tios de Verônica Viana, esposa do ex-secretário acusado de corrupção.

A reportagem de ac24horas entrou em contato com o senador Jorge Viana. Ele nega que a esposa de Côrtes seja sua sobrinha. “Não temos nem um grau de parentesco com essas pessoas. O jornal e os jornalistas estão fazendo as correções, absurdo!”.

Jorge Viana atribui a citação na reportagem divulgada pelo jornal de circulação nacional, ao clima de denuncismo sem provas contra políticos que se instalou no país nos últimos meses. “Os absurdos dos tempos loucos que vivemos”, diz JV.

O senador acreano também negou que ele e o irmão tenham feito lobby ou indicação de Sérgio Côrtes para se tornar o interventor federal em hospitais municipais do Rio de Janeiro: “Nem parentes, nem indicação. Estamos esperando a imediata correção”.

A reportagem de O Globo destaca que a fraude comandada por Côrtes “aplicada nas regras de importação, permitiu que uma máfia formada por empresários e gestores públicos desviasse, por pelo menos 12 anos (2003-2014), de 40% a 60% de um total de R$ 500 milhões”.

O porta-voz do governador Sebastião Viana, o jornalista Leonildo Rosas, usou sua página no facebook para falar da denúncia. Rosas destaca apenas o erro cometido pelo jornal O Globo, ao colocar Cesar Romero Vianna, delator do esquema de corrupção no Into do Rio de Janeiro, como sobrinho dos irmãos Viana.

A reportagem do ac24horas entrou em contato com o assessor principal do governador e perguntou sobre a suposta sobrinha citada pelo jornal O Globo em outra reportagem, Verônica Viana. “É tudo mentira. Os caras não sabem nem os parentes, como vão inventar lobby?”, disse Rosas.