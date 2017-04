Homem com tumor na cabeça está “entre a vida e a morte” no HC do Acre após suposto erro médico

João Renato Jácome - 11/04/2017 16:24:03

Internado no Hospital das Clínicas desde o dia 04 de abril, o paciente Joaquim Vidal, de 56 anos, está “entre a vida e a morte”. Diagnosticado com o um tumor cerebral, o usuário do SUS está desde a semana passada internado na unidade de saúde sem ao menos ser avaliado por um médico especialista.

A situação, como conta a esposa, Maria Buriti, só piorou após um procedimento cirúrgico para o ajuste de uma válvula que drena o líquido retido no crânio de Joaquim. Acontece que ao invés de corrigir o problema no dreno provisório, o médico que fez a cirurgia colocou no lugar, um definitivo, o que, agora, causa uma séria de complicações no quadro de Joaquim.

“A enfermeira disse que ele não ia mais fazer a cirurgia na cabeça. Trouxeram ele e o médico que fez a troca da válvula ainda nem apareceu aqui. Agente pergunta quem foi o médico, mas ninguém diz nada. Eu fui na Ouvidoria, mas também não resolveram. Só dizem que o médico foi embora e que ele não é daqui. Quero que alguém faça alguma coisa”, conta a mulher, emocionada.

Maria, que vive com Joaquim em Xapuri, relata que a família teme a morte do servidor público. Ela e os familiares acreditam que houve “negligência” e “erro médico”, durante e após a cirurgia do marido. “Ontem ele passou mal e eu chamei a enfermeira. Ficaram de falar com o médico, e de tarde, quando volteia questionar, disseram que nem sabiam. É um descaso!”, exclama.

Procurada, a Superintendência do Hospital das Clínicas manteve o silencio frente às denúncias feitas pela família do paciente do maior complexo hospitalar de Rio Branco. A chefe do HC, Juliana Quintino, não foi encontrada para falar sobre o assunto. Um assessor conversou com a reportagem, e disse que faria o levantamento do caso.

A esposa de Joaquim Vidal também reclama que tem pedido aos médicos que façam exames para avaliar o estado do paciente, mas que nenhum deles ouve o clamor da família. “Meu marido já não conhece mais ninguém. Estamos desesperados. Minha filha, meu filho, nossa família. A gente precisa de ajuda. Meu marido precisa de ajuda. É só isso que eu paço”, desabafa.