Deputado ameaça invasão na Aleac para impedir derrubada de feriado do Dia do Evangélico

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 11/04/2017 15:09:13

A aprovação do projeto que extingue o feriado do Dia do Evangélico e torna a data apenas simbólica gerou protesto na Aleac. O deputado Jairo Carvalho (PSD) ameaçou invadir a Assembleia Legislativa com uma multidão de religiosos na data da votação do projeto em plenário para forçar os deputados a votarem contra a matéria apresentada pelo deputado Heitor Junior (PDT) e aprovada na CCJ da Casa. O projeto que criou o feriado do Dia do Evangélico é de autoria do deputado Manoel Moraes (PSB).

“Sou contra. Vou votar contra. Não tem nada que mexer com o que foi criado nessa Casa. Se o feriado é a cereja do bolo, meu irmão? Como vão acabar o feriado? No dia, nós vamos movimentar um bocado de gente para pedir aos deputados que não aprovem. Se tiver que acabar o feriado do evangélico, tem que acabar o feriado das nossas senhoras não sei das quantas. Tem outras coisas aí para acabar, menos o feriado. A minha palavra é que sou contra acabar o dia do evangélico”, diz Carvalho

Heitor Júnior lembrou “que nós tivemos uma reunião com todos os dirigentes ecumênicos desse Estado, padres, pastores, representantes outros credos. Não se justifica um feriado em cima do outro. Não estou defendendo nenhuma classe empresarial, mas defendendo a Constituição Federal. Respeito a sua opinião, deputado Jairo Carvalho. Não vamos retirar a data comemorativa, mas apenas o feriado. Tivemos o entendimento dos pastores”, ressalta.

O deputado ressalta que o Estado laico. “Não é nenhum confronto de opiniões, nenhum confronto direto com os deputados. Estamos apenas cumprindo a Constituição e reafirmando que o Estado é laico”. O deputado Jesus Sérgio (PDT) também entrou no debate. “Nenhuma empresa vai vir para um Estado que tem tanto feriado. Feriados como esses ao invés de junta, separa. O projeto será apresentando no plenário e decidido no voto”, finaliza o pedetista.