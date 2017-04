Daniel Zen, um nome qualificado e do diálogo no PT

Luis Carlos Moreira Jorge - 11/04/2017 06:41:12

O PT foi feliz na escolha do futuro presidente do partido, o deputado Daniel Zen (PT). Primeiro por ser um político com quem se pode debater sem o ranço autoritário da maioria dos que integram o seu partido. Aceita críticas e rebate sempre num tom educado. Defende as suas teses no mundo das idéias, fugindo do baixo nível das discussões. E, segundo, por ser extremamente qualificado. Zen (foto) é uma das gratas revelações da nova safra de políticos da atual legislatura na Assembléia Legislativa. Daniel Zen, com certeza, dará uma boa representatividade ao PT, tão carente de novas caras. O seu desafio será o de enfrentar uma eleição em que o candidato da oposição a governador tem despontado como favorito. Até aqui, todos os petistas que disputaram o governo nas duas últimas décadas é que eram os favoritos. O vento mudou de direção. O PT sofre o mal dos velhos aviões: a fadiga de material.

Definido até junho

Definido pela cúpula já está que será o prefeito Marcus Alexandre o candidato a governador do PT. Só não será se analisar o quadro nos seus mínimos detalhes e ver que, a sua chance de ganhar será mínima. Ou se entender que quer cumprir todo o mandato. A palavra final é sua.

Bom de esconderijo

O vereador Carlos Juruna (PSL) tem dado um baile na polícia, os dias avançam e nem sinal de sua pista. Juruna joga com a possibilidade de lhe ser concedido um novo “Habeas-Corpus”, por isso foi recomendado só entregar-se depois de todos os recursos esgotados. O Juruna tem se mostrado um craque na brincadeira de esconde-esconde.

Luz própria

Um grupo petista, desde a campanha passada, quando ele fez pouco caso das tradições do partido, ao não usar camisas vermelhas e não ter a estrela como símbolo, olha atravessado o prefeito Marcus Alexandre. Tanto é que agiu certo ao se modernizar, que foi bem reeleito.

Vão ter que engolir

Marcus Alexandre é hoje o petista de mais votos em Rio Branco. Podem colocar o Tião Viana, Jorge Viana, qualquer um do PT para disputar com ele na capital quer perde de goleada. O problema é que pensavam que o Marcus seria uma marionete da cúpula do PT e não foi.

Disparar nas pesquisas

Por conta de ter um partido com pouca representatividade política, o ex-prefeito Tião Bocalon (DEM) terá que chegar ao meado do próximo ano disparado nas pesquisas. Será o único argumento forte que terá para contrapor na oposição e ser candidato ao Senado.

Deputado estadual ou federal

Pela vontade dos que disputam o mesmo espaço da candidatura ao Senado, Tião Bocalon (DEM) seria candidato a deputado federal ou deputado estadual, mas a hipótese descarta de cara e não admite nem analisar a possibilidade, por estar focado apenas em ser senador.

Só quem pode lhe descartar

Por tudo o que já fez pela oposição só quem pode descartar a sua candidatura a senador e a população o rejeitando nas pesquisas. E mais ninguém. Tem saldo positivo na oposição.

Como deve se conduzir

O senador Gladson Cameli (PP) adotou uma estratégia correta, a de não responder aos ataques, para não entrar no debate com o andar de baixo do PT, o que não ganharia nada com isso. Gladson tem preferido criar pautas positivas, para conseguir espaços favoráveis na mídia.

Não tem motivo

Quem é candidato a cargo majoritário só deve entrar no debate quando é para ser favorecido.

Centrada no Juruá

Majoritariamente a deputada federal Jéssica Sales (PMDB) tem destinado as suas emendas parlamentares para os municípios do Juruá, notadamente, à prefeitura de Cruzeiro do Sul. E, politicamente, não está errada, foi eleita praticamente com os votos daquela região.

Garra de trabalhar

Tenho acompanhado por matérias, pela rede social, e em conversa com amigos políticos de Brasiléia, inclusive, da oposição e dá para se dizer que, a prefeita Fernanda Hassem (PT) não ficou parada no gabinete, e tem algo positivo num gestor: a garra de fazer o melhor. Terá a dura tarefa de praticamente ter reconstruir a cidade. Na parte contábil, já está nos eixos.

Todo verão

Fernanda Hassem, se o governo do seu partido lhe ajudar financeiramente, terá todo o verão para deslanchar. Garra tem demonstrado nestes primeiros 100 dias como prefeita.

Um país soberano

A Bolívia é um país soberano e o brasileiro que vai para lá estudar Medicina tem que submeter-se às suas leis. É perda de tempo qualquer deputado fazer Audiência Pública para discutir queixas dos brasileiros contra os bolivianos. Não vai resolver absolutamente nada.

Uma observação

Um experiente político observava ontem que, o candidato ao governo, senador Gladson Cameli (PP), se mantém ponderado, com os pés no chão, mas alguns que o cercam flutuam ao invés de andar, dando a eleição como ponto faturado. Amarraram o adversário, é a pergunta?

O que tem e o que não tem

A oposição não entendeu que está será a mãe de todas as batalhas para os dirigentes do PT, pois, se perderem, além de jogar na rua uma legião de afilhados há duas décadas em cargos de confiança, eles terão o governo vasculhado e vão jogar tudo para ganhar. O PT não está morto!

Enricou muita gente

Não é a primeira vez que a polícia pega cocaína dentro de sacos com farinha de mandioca, em Cruzeiro do Sul, inclusive, este tipo de farinha batizada fez muitas fortunas do dia para noite no Juruá. Somente a partir da chegada da PF no Juruá é o que esquema antigo foi descoberto.

CPI paradas

Somente a partir da próxima semana é que deve acontecer a movimentação para a composição dos membros que vão trabalhar na “CPI da SEHAB”. A princípio sabe-se que, a presidência e a relatoria deverão ficar com deputados da base do governo.

Não implica na convocação

Isso não implica que, os deputados da oposição não possam apresentar convocações para depoimentos.Todos os que já foram ouvidos e outros que não foram chamados, deverão ser convocados, é o que pensam em agir os parlamentares da oposição.

100 dias

Os prefeitos da nova safra chegaram aos 100 dias de administração. Quem até aqui ficou naquela de capinar sentado, na espera de dinheiro das emendas, não buscou nenhuma inovação deverá ter o destino da mediocridade. Está aberta a temporada de cobranças.

Conversa apaziguadora

O presidente da Assembléia Legislativa, deputado Ney Amorim (PT), entrou de bombeiro na troca de farpas que estava acontecendo entre os deputados Manoel Moraes (PSB) e Heitor Junior (PDT). Tudo começou com o projeto do Heitor, propondo o fim do “Dia do Católico” e do “Dia do Evangélico”. Aliás, dois feriados que não se justificam, defendidos por Moraes.

A briga pela volta

Helder Paiva, Walter Prado, Zé Carlos, Élson Santiago, Jamil Asfury, Antonia Sales, são alguns ex-deputados que já se manifestaram no sentido de disputar uma vaga na Aleac na próxima eleição.

Não é a sétima maravilha do mundo

O sistema público de saúde do Acre não é a sétima maravilha do mundo, principalmente, quando se trata das unidades do interior, mas de fato é melhor do que em muitos Estados. Não conseguiu zerar a fila de exames, cirurgias e de consultas, são os vilões do sistema.

Caçando com gato

A Polícia Civil e a Polícia Militar estão muito longe de terem uma estrutura de apoio para o combate ao crime organizado. Mas pelo que mostra o noticiário todo dia tiram bandidos de circulação. Estão naquela velha história de que, quem não tem cão caça com gato.

Espera-se mais ação e menos mídia

A partir da próxima semana os deputados deverão estar começando a montagem de duas Comissões Parlamentares de Inquérito, na Assembléia Legislativa. Uma para apurar a venda de casas do programa “Minha Casa, Minha Vida”, tocada no Acre pela Secretaria Estadual de Habitação, e a da “BR-364”, que era gerida pelo DERACRE e que pretende investigar por qual razão foram gastos bilhões de reais e por que o trecho entre Rio Branco-Cruzeiro do Sul se transformou num ramal esburacado e lamacento. O que se espera dos parlamentares é que ajam com muito rigor, mas que não transformem estas CPIs em algo politiqueiro e num espetáculo midiático. Podem dar uma bela ajuda se conduzirem tudo na máxima seriedade.