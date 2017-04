Câmara de Cruzeiro do Sul aumenta valor das diárias de viagens e Romário Tavares defende reajuste

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 11/04/2017 09:08:20 Corresponde no Vale do Juruá

O presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, Romário Tavares (PMDB), defendeu na manhã desta terça-feira, 11, o reajuste nas diárias pagas a vereadores que precisam se ausentar do município para atividades vinculadas ao parlamento. Conforme publicado ontem no Diário Oficial do Estado, o aumento se divide em três categorias distintas, podendo variar entre 42% e 57,5%. A proposta foi aprovada na última quinta-feira, 6.

Com a decisão, as diárias para viagens dentro do Acre vão passar dos atuais R$ 350 para R$ 550, e para fora do Estado, de R$ 600 para R$ 850. Caso, porém, os vereadores cruzeirenses necessitem deixar o país a trabalho, o contribuinte terá de desembolsar R$ 900 por dia.

Para o presidente do legislativo local, há dez anos as diárias estão estacionadas em valores defasados. “Quando um parlamentar do município precisa viajar a Brasília, por exemplo, tem que pagar R$ 74 em um prato de comida e mais de R$ 500 em um hotel”, justificou.

Efeito cascata

A medida tem efeito cascata. Isso significa que não apenas os vereadores serão beneficiados sempre que tiverem de viajar. Comissionados e servidores do legislativo municipal também terão direito ao reajuste nas diárias – em percentuais semelhantes aos dos parlamentares.

No final de 2016, a Câmara de CZS aprovou aumento dos salários dos legisladores de Cruzeiro do Sul.

E apesar dos discursos atuais sobre os efeitos da crise na economia do município, os representantes da população cruzeirense se autoconcederam, na época, reajuste de 26% nos vencimentos mensais.

O salário dos parlamentares locais passou de pouco mais de R$ 8 mil para R$ 10,1 mil.