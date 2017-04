Base aliada de André Maia propõe CPI para afastar presidente da Câmara de Vereadores do Quinari

Da redação ac24horas - 11/04/2017 15:15:37

Os vereadores da base de sustentação do prefeito do Quinari, André Maia (PSD) entraram com um requerimento para instaurar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a prestação de contas do presidente da Câmara de Vereadores do município, Gilson da Funerária (PP).

A proposta de CPI recebeu a assinatura de sete vereadores. O requerimento foi protocolado pelo líder do prefeito, Pastor Uchoa (PSD) e a vereadora Francisca Macedo (PT). A base governista alega irregularidades e falta de transparência na prestação de contas de do presidente da câmara.

Nos bastidores, parlamentares do PSDB e PP afirmam que o principal objetivo da CPI é afastar Gilson da Funerária (PP), um critico contumaz da administração do prefeito André Maia. Logo nos primeiros meses da atual legislatura, Gilson que é vereador de um partido do bloco de apoio do prefeito passou a fazer oposição.

Segundo os dois vereadores do PSDB que votaram contra o requerimento, a CPI seria uma forma clara de retaliação da base de governo a Gilson da Funerária. Já os aliados de André Maia negam qualquer tipo de contra-ataque e destacam que falta transparência por parte do vereador que será investigado.

Os vereadores Francisca Macedo (PT), Magildo Lima (PP), Irmã Chaguinha (PP)

Idalete Holanda (PSB), Pastor Uchoa (PSD), Cleilton Nogueira (PR), James Queiroz (PR) votaram a favor da proposta de CPI. Fabricio Lima (PSDB) e Celso Oliveira (PSDB) votaram contra e vereadora Cláudia Lima (PT) faltou na sessão.