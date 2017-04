Acre terá atletas do AM, RO e MT durante a 1ª corrida de rua de 2017

Da redação ac24horas - 11/04/2017 14:54:39

Corredores de Rua do Amazonas, Rondônia e Mato Grosso já confirmaram presença na primeira etapa do Campeonato Estadual de Corridas de Rua do Acre, que acontecerá no próximo dia 29 de abril, em Rio Branco, com largada marcada para as 08 horas. As inscrições encerram no dia 22. A prova terá premiação em dinheiro, troféus e medalhas, este último para todos os participantes.

A etapa, promovida pela cooperativa de crédito Sicoob Acre, entrou para o calendário anual de corridas de rua e já conta com o Permit Estadual na categoria Bronze, uma espécie de selo que oficializa a prova e comprova o compromisso dos organizadores com os participantes, seguindo as normas da Federação Acreana de Atletismo (FACAt) e da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

Todos os participantes vão receber além da medalha de participação, uma camiseta personalizada. A prova também vai contar ponto para os que já são corredores profissionais, no ranking estadual da categoria. O evento está sendo organizado pela EstiloCrono Eventos Esportivos, uma assessoria de provas de rua, e já conta com mais de 130 inscritos, em menos de 10 dias de lançamento.

“Certamente o evento será um sucesso. A prova segue todo um padrão de trabalho e estamos mobilizando corredores da região Norte. Isso tende a valorizar, dá ainda mais credibilidade ao Atletismo Acreano, à corrida de rua do estado, que tem tido um público diferente nos últimos dois anos”, pontua João Paulo dos Santos, assessor de Corrida de Rua da organizadora.

A inscrição, que custa R$ 40,00, pode ser feita diretamente no site da prova, através do endereço www.centraldacorrida.com.br/corridasicoobacre. Na plataforma será possível pagar a inscrição através de boleto bancário, cartão de débito ou crédito, ou diretamente com o débito conta bancária. Haverá dois percursos: 10 km e 3,5km, sendo que, neste último, apenas amadores podem participar.

IDOSOS TÊM DESCONTO

Os homens com mais de 60 anos, e mulheres com idade a partir de 55 anos pagam meia taxa de inscrição na 1ª Corrida do Sicoob Acre, conforme assegura o Artigo 23 da Lei nº 10.741 de 1º/10/2003, o Estatuto do Idoso. Esse desconto de 50% é obrigatório quando da participação em atividades culturais e esportivas. O desconto é dado automaticamente.