Vídeo que circula na internet mostra pouca gente no show de Tiago Iorc, cantor que ironizou o Acre

Da redação ac24horas - 10/04/2017 11:55:55

A ironia do cantor Tiago Iorc sobre a existência do Acre parece ser a causa do esvaziamento do show em Rio Branco, na noite deste domingo, 09, no Resort Hotel.

Um vídeo que repercute no Facebook mostra pouca gente no evento. Mas há contestações. Algumas das pessoas que foram ao show dizem que o vídeo mostra apenas quem está na “área gold”, local na frente do palco.

Por outro lado houve quem não perdeu tempo para ironizar. “O Acre existe sim!

Lhe foi dada a resposta! Deu foi muita gente devido ao seu comentário infeliz”, postou o internauta Tarcísio.T-Som autor do vídeo que circula na rede.

A reportagem de ac24horas tentou falar com os organizadores do show, mas o telefone disponibilizado está desligado.

Tiago Lorc recebeu uma chuva de criticas nas redes sociais na manhã deste domingo (08), após postar no Instagram os locais onde faria show neste mês. Quando falou que viria ao Acre, ele ironizou e disse: “Hoje descobrirei que o Acre existe”. Após a repercussão negativa, a assessoria do cantor editou a postagem.