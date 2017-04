Vídeo mostra momento em que PMs de Cruzeiro do Sul retiram cocaína de sacas de farinha

Em entrevista coletiva à imprensa realizada na manhã desta segunda-feira, 10, o comandante da Polícia Militar em Cruzeiro do Sul, major Lázaro Moura, repassou um vídeo feito por policiais militares do Comando de Operações Especiais (COE) do momento em que eles encontraram 180 kg de cocaína dentro de sacas de farinha. A droga foi apreendida no sábado, 8, durante patrulhamento fluvial realizado no Rio Juruá-Mirim.

Houve trocas de tiros, e um dos tripulantes da embarcação acabou morto. Com ele a polícia encontrou um revólver calibre 38, com dois cartuchos intactos e outros quatro deflagrados. O entorpecente foi entregue aos responsáveis pela Delegacia Geral de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, ainda na noite de sábado.

“Não sabemos se a droga seria destinada a outros estados ou se abasteceria apenas a região do Juruá, mas podemos dizer que muito provavelmente ela veio do Peru”, afirmou o Major Moura.

O suspeito que sumiu na mata após o confronto com a PM ainda está sendo procurado.