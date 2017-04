Vidente que previu queda de avião da Chapecoense diz que Bruno Borges “reaparecerá​ 33 dias após seu sumiço”

Da redação ac24horas - 10/04/2017 15:04:47

O vidente Valter Silva Ferreira, o Valter Arauto, como é mais conhecido, que previu um tremor de terra no Acre em 2015 e a queda do avião da Chapecoense ano passado, disse que o estudante Bruno Borges reaparecerá no 33º dia após seu sumiço ocorrido no último dia 27 de março ou em “dia santo” do mês de abril. Se as previsões do vidente estiverem certas, Bruno retornará para sua família até o dia 30 deste mês.

“O que o jovem almejou conseguiu e pessoas místicas tendem em provocar mistérios. Retornará em dia considerado santo ou até 33 dias depois de sumir”, prevê.

Valter Arauto afirma que o estudante acreano “está em um retiro espiritual só esperando que o casulo se rompa para se revelar ao mundo” e acrescenta que “uma pessoa de sua alta confiança sabe do paradeiro dele e o mantém informado sempre incluindo o senhor que esculpiu a estatueta de Giordano Bruno. Igualmente ele se beneficiará por sua bela obra”, afirma.

Leia tudo sobre o caso Bruno Borges

O vidente prevê ainda que os livros de Bruno Borges, que começaram a ser descriptografados para posterior publicação, estarão em breve entre os mais vendidos e se tornarão filme e documentário.

“Tem uma gama de editores interessados e se tornará em breve um dos mais vendidos. Serão produzidos em sequência para despertar curiosidade e se tornara documentários e filmes no futuro.”