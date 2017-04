Sindicato convoca os professores do Acre para greve geral no dia 28

Da redação ac24horas 10/04/2017 15:37:29

O Sindicato dos Professores da Rede Pública de Ensino do Estado do Acre (SinproAcre) convoca os professores para uma greve geral no dia 28 de abril. O manifesto é para protestar contra as reformas da previdência, trabalhista e contra a lei da terceirização. A concentração acontece em frente ao Palácio Rio Branco, no Centro a partir das 8h.

Combinadas, a reforma da Previdência (PEC 287/2016), a reforma trabalhista (Projeto de Lei 6.787/2016) que tramita no Congresso Nacional e a terceirização irrestrita, recém-sancionada por Michel Temer, ameaçam seriamente os direitos já conquistados dos professores.

De acordo com a presidente do SinproAcre, Alcilene Gurgel, a mobilização visa demonstrar o descontentamento de todas as categorias, incluindo a dos professores que até o final das votações continuam ameaçados pela retirada de direitos.

“Não vamos admitir a retirada de direitos, por isso nosso sindicato está acompanhando o caso e alerta os professores para debaterem o tema na sala de aula para que os jovens e os pais deles possam fazer uma grande adesão”, afirmou a sindicalista.

O vice-presidente do sindicato, Edileudo Rocha, ressalta que a greve é uma tentativa de sensibilizar os deputados e senadores acreanos que irão votar as propostas.

“Comuniquem aos pais ou responsáveis de alunos que dia 28 estaremos paralisando nossas atividades nas escolas, para irmos ao campo de batalha em defesa dos nossos direitos. A luta é travada nas ruas e sem covardia”, falou Edileudo. (Assessoria)