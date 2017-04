Sesacre convoca 98 profissionais de saúde para preencher vagas

Da redação ac24horas - 10/04/2017 08:13:51

O governador do Acre, Sebastião Viana, nomeou os candidatos aprovados nos últimos concursos públicos para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva nos cargos de nível médio e superior da Secretaria de Saúde do Estado do Acre (Sesacre).

Os candidatos nomeados terão o prazo de até trinta dias para a apresentação dos documentos pertinentes ao cargo e a efetiva assinatura do Termo de Posse. A lista das convocações está disponível no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), edição desta segunda-feira (10). Veja a relação dos nomes e cargo:

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Dayse Cristina Ferreira Carneiro, Maria Ocilene Pereira da Silva, Maria Daiana Lindoso Do Nascimento, Mira Paiva da Silva, Andressa de Souza Sandra, Adiene Meleiro Gomes, Vanessa Souza de Brito, Selma Maria Gomes de Souza, Cecy Lima Pimentel Rabelo, Marileusa Fonseca de Souza, Cleysson Figueiredo Maciel, Adelvania Camelo Miranda, Cristiane Augusto Leal, Antonio Sergio da Silva Soares, Maria José Carneiro de Souza, Ana Cleide da Silva Pereira, Nilton Santos de Sousa, Angela Guimarães da Silva, Ruth Siva Coelho, Tania Maria Octaviano de Moura, Maria de Fátima Lima da Silva, Alisângela Mendonça dos Santos, Maria Abreu de Souza Silva, Patricia Pereira Lima de Moura, Maria Branca Karine Correia Lima, Luciana Do Nascimento Cruz, Cristiane Oliveira Santos, Tamia Lima Rodrigues, Erika Souza de Moura, Ana Arlene de Oliveira Araujo, Maria Cristina Silva de Oliveira, Maria Gorete Gomes da Silva, Euzelira Maria da Silva Rodrigues, Maria de Fátima Borges Marinho, Maria da Conceição Mesquita de Souza, Eurenides Conceição Bezerra de Oliveira, Maria de Fatima Lucas de Oliveira, Maria Francisca Freitas da Silva, Marimar Cavalcante Portela, Elizangela Costa de Almeida, Elizabel Fernandes Aragao, Sinei Pinheiro da Silveira, Luiza Mesquita de Nazare, Valdirene Barboza dos Santos, Vitale Damasceno da Silveira, Aldirene Bregence da Silva, Hevelem Almeida Santana, Thayana Azevedo de Paula, Natyanne Louyse Carvalho e Castro, Merenice de Brito, Géssy Clair Puschmann e Luciana de Lima Sousa.

TÉCNICO DE LABORATÓRIO EM ANÁLISE CLÍNICA – RIO BRANCO: José Ailton Leite da Silva.

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA – RIO BRANCO: Sebastiana Meriane de Oliveira Sampaio.

TÉCNICO EM RADIOLOGIA – RIO BRANCO: Thomás Aquino Amaro.

FARMACEUTICO – RIO BRANCO: Anderson Führ Hunhoff.

FISIOTERAPEUTA – RIO BRANCO: Janaina de Lima Rodrigues Linard, Helen Maria Araujo de Freitas, Marcel Angelo Lima Mourão e Nilander Franco dos Santos Júnior.

FONOAUDIÓLOGO – RIO BRANCO: Janaica Ribeiro da Silva, Rafaela Bacelar de Carvalho Fontes, Karime Toufic Bouchabki e Alana Cristina Pereira de Moura.

NUTRICIONISTA – RIO BRANCO: Gilcilene de Souza Almada Pereira de Araujo e Kassia Soares Fontes.

PSICÓLOGO – RIO BRANCO: Rosa Luiza Lima Matias e Lucyana Oliveira de Melo.

MÉDICO ANESTESIOLOGISTA – RIO BRANCO: Virgínia Maia da Conceição e Rosana Feio da Silva Faria.

MÉDICO ENDOSCOPIA DIGESTIVA – RIO BRANCO: Raissa Guimarães Eufrasio.

MÉDICO NEFROLOGISTA – RIO BRANCO: Monicely Rodrigues Sales.

MÉDICO OBSTERATRA E GINECOLOGISTA – RIO BRANCO: Magali Elena Rojas Tuesta de Araújo

AGENTE ADMINISTRATIVO – RIO BRANCO: Ana Caroline Dos Santos Morais Feitosa, Lucicleudo De Abreu Fontinele, Dauriany Moreira Da Silva Mendonça, Jadison De Souza Davila, Simone Soares Alves Alencar, Hiago Ramon Lira Gomes, Elizanete Maia De Souza Nascimento, Ana Beatriz Da Silva Barbosa, José Aurismar Braga da Silva (PCD) e Paulo Roberto Fernandes De Lima (PCD).

TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES – RIO BRANCO: Everton Farias Da Silva.

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL – RIO BRANCO: Tereza Cristielle Freitas Cabanela e Auri Silva De Almeida.

MOTORISTA DE AMBULÂNCIA – RIO BRANCO: Josicleido Mascarenhas Gonçalves.

TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA – RIO BRANCO: José Rubernei Nogueira Do Nascimento.

BIÓLOGO – RIO BRANCO: Luzia Barbosa De Assis Guedes.

BIOMÉDICO – RIO BRANCO: Maria Elena Ferreira Maciel e Fabiola Balbuena Fartolino.

BIOMÉDICO –MÂNCIO LIMA: Laura Cristina Gonçalves De Oliveira.

CIRURGIÃO DENTISTA ORTODONTISTA – RIO BRANCO: Leonardo Lopes De Sousa e Aline Sena De Oliveira.

MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR – RIO BRANCO: Rodrigo Rodrigues Mariano

MÉDICO NEONATOLOGISTA: Alexsandra Bragança Magalhaes.

MÉDICO NEFROLOGISTA PEDIÁTRICO – RIO BRANCO: Ana Paula Batista Pesoa.

MÉDICO NEUROPEDIATRA – RIO BRANCO: Bruna Da Cruz Beyruth Borges

MÉDICO OBSTETRA E GINECOLOGISTA – SENA MADUREIRA: Tiago Chaves Wainberg.