Revista Veja diz que matéria sobre acreano desaparecido bateu recorde de audiência no Fantástico

Da redação ac24horas - 10/04/2017 15:14:17

A coluna Radar On-line, da revista Veja, destacou o recorde de audiência batido neste domingo, 9, pelo Fantástico. A coluna produzida por Maurício Lima sugere que o fenômeno tenha sido decorrente da reportagem sobre o estudante acreano Bruno Borges, desaparecido desde o dia 27 de março. “O último domingo, 9, foi excelente para a Globo. O Fantástico, talvez levado pela onda do sumiço do menino no Acre, ao produzir uma reportagem de mais de 11 minutos sobre o caso, bateu 26 pontos e 39% de participação em São Paulo. No Rio de Janeiro fez 27 pontos e 44% “, relata Mauricio Lima.