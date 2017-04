Prefeita Marilete Vitorino cancela concurso público em Tarauacá

Da redação ac24horas 10/04/2017 15:10:59

A Prefeitura de Tarauacá voltou a cancelar seleção pública de servidores. Desta vez, como relatou no facebook uma vereadora da cidade, a prefeita Marilete Vitorino (PSD) convocou vereadores para fazer o informe da decisão.

Agora, mesmo com o cancelamento do certame, a prefeita informou que vai manter válidas as inscrições que já haviam sido realizadas, destacando que vai abrir um novo prazo para inscrições. Não há, contudo, nenhuma informação oficial da prefeitura ainda.

A reportagem do ac24horas não conseguiu manter contato com a prefeita. Na prefeitura, ninguém atendeu ao telefone. Há menos de um mês, Marilete precisou recontratar servidores efetivos que haviam sido demitidos por ela.