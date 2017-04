Passarelas melhoram mobilidade nos bairros de Rio Branco; Outras quatro pontes também foram recuperadas

Da redação ac24horas 10/04/2017 15:29:34

Não é mais novidade que soluções simples que resolvem grandes problemas das comunidades é uma marca na gestão do prefeito Marcus Alexandre. Em se tratando de mobilidade nas comunidades, são passarelas, escadarias, pequenos portos de catraia que garantem comodidade e segurança para a população da capital. Este ano, a Prefeitura, para garantir e melhorar o deslocamento dos moradores, já construiu ou reformou uma passarela a cada semana, além do reparo em outras quatro pontes.

Especialmente as passarelas, trazem mais conforto para pessoas com deficiência ou idosas, como o casal Francisco Fernandes e Iraci, moradores da comunidade do final do Beco da Mata, no bairro das Placas. Uma série de passarelas de madeira dá acesso a diferentes becos secundários, ligando todas as casas da pequena comunidade. “Por três vezes neste ano eu fiquei doente e tive de sair daqui carregada pelas pessoas porque era muito complicado chegar até a rua. Agora, ficou muito bom. A gente anda de um lado e outro sem problema”, disse dona Iraci, de 78 anos. A rua em questão é a Dois de Abril.

O marido de Iraci, seu Francisco Fernandes, também se disse muito satisfeito com as passarelas pelas quais é possível percorrer toda a comunidade. “Nós aqui estamos muito satisfeitos. Por muito tempo pedimos ajuda de Deus para ter alguma coisa assim e agora temos”, disse Francisco, de 84 anos.

As passarelas cumprem compromisso estabelecido entre o prefeito Marcus Alexandre e as comunidades. Desde que assumiu a Prefeitura de Rio Branco, o prefeito vem reafirmando que é preciso melhorar a vida das pessoas onde elas moram – e isso vem se concretizando de modo gradual e sistemático.

A madeira sempre foi o material mais utilizado para a construção de pinguelas e pontes. Assim como a urbanização de becos e a construção de calçadas, diante da grande repercussão das primeiras implantações, o que era apenas uma singular solução local, transformou-se em uma produção considerável que atende centenas de pessoas de modo bastante simples. E há exemplos por toda a cidade: no bairro Montanhês não havia passarela sobre o córrego que divide o bairro ao meio, mas rapidamente a SEOP construiu uma de 18 metros para ligar a Travessa do Cacau à Rua Projetada. Outra é a que foi construída para ligar a Rua Luiz Gonzaga ao Beco do Flamengo, na divisa entre os bairros São Francisco e Vitória, que beneficia diretamente 30 famílias. “Nós ficamos muito gratos aqui. Eu moro desde menino nesta região e sempre vi muita dificuldade. O prefeito veio aqui e disse que iria construir a passarela e aqui está ela, bonita”, disse Rogério Lopes do Nascimento, que, junto com o vizinho Mauro Sergio, se desponta como líder na comunidade. No do Beco do Flamengo, a Prefeitura construiu outro emaranhado de passarelas ligando várias casas ao longo de 115 metros de corredores. Muita coisa foi feita e ainda há obras no local – ou seja: vai ficar muito melhor.

As obras se espalham pelos bairros e estão exatamente nas regiões onde mais são necessárias: no Loteamento Raimundo Maia, na região do Calafate, há duas passarelas e uma serve de acesso para as crianças irem à escola todos os dias atravessando a bela mata, na área de proteção do Igarapé Judia, com segurança e tranquilidade. Há passarelas novas também no acesso entre o Residencial Cabreúva e o Bahia Nova (6m de extensão); Beco da Tripa, no São Francisco (8,60m, ainda em construção ligando a Rua 10 de Junho à Comunidade Aldeia); e Rua 10 de Junho, Tropical (10 m).

Grandes problemas de mobilidade resolvidos de modo simples

Sobretudo, as passarelas são soluções simples, que resolvem grandes problemas de mobilidade dos moradores de bairros de Rio Branco. Neste segundo mandato de Marcus Alexandre, iniciado em 1º de janeiro de 2017, mais 12 passarelas já foram construídas e recuperadas. Os valores investidos, segundo a Secretaria Municipal de Obras Públicas (SEOP) passam dos R$450 mil. De ponte sobre igarapés na área urbana e rural já são quatro reformadas no Redenção, Monteblon, Pirangi e Panorama.

Pessoas com mobilidade reduzida ou deficiência, cadeirantes, idosos, animais, crianças em carrinhos, cegos, e quem usa a bicicleta estão entre os que mais se beneficiam desses investimentos.

Ligando as comunidades às creches, escolas, postos de saúde e muito mais

As passarelas permitem a ligação entre duas áreas, como vilas, bairros e até o acesso a equipamentos urbanos como creches, escolas, postos de saúde e entre outros, diminuindo a distância e facilitando ao usuário o acesso em menor tempo. Na Baixada da Sobral, a comunidade sofria com a precariedade no acesso. Mas, com a nova passarela, a situação é outra, pois facilitou o acesso de estudantes e trabalhadores que circulam entre os bairros Plácido de Castro e João Paulo. “Moro aqui há 22 anos e sempre tivemos problema para transitar por aqui. Agora, com esta passarela, ficou muito bom para todo mundo”, disse Pedro Santos da Silva. A passarela tem 75 metros e liga ao Beco do Isaque, que também conta com uma passarela de qualidade com seis metros de extensão sobre o Sangradouro da ETA, um canal que serve de escoamento da água não aproveitada na estação de tratamento da Sobral.

“Pontes para pessoas”, assim são as passarelas

As passarelas retomam um conceito nobre do planejamento da cidade, o de “pontes para pessoas” – um equipamento humanizado, eficiente e utilizado pelo maior número de usuários. A gestão de Marcus Alexandre pensou na segurança dos pedestres também, pois onde não é possível o compartilhamento com motocicletas a passarela é rampada – com elevação nas cabeceiras, o que permite ao pedestres uma passagem efetivamente segura.

Os trabalhadores, como já se mencionou, são especialmente os grandes beneficiários desses equipamentos. Vanclécio Santos de Moura mora no Bahia Nova e presta serviços gerais nos bairros próximos, como o Boa União, que é ligado por uma passarela de 18 metros recém-construída. “Eu tinha que dar uma volta muito grande, mas agora posso ir direto para o Boa União passando por aqui”, disse ele.

PASSARELAS E PONTES RECUPERADAS E CONSTRUÍDAS NO ANO DE 2017 EM RIO BRANCO

1- Construção de Passarela na Bahia com 11 metros;

2- Reforma da passarela no bairro Airton Sena com 90 metros;

3- Construção da passarela no bairro Raimundo Maia com 17 metros;

4- Reforma na passarela na Travessa Praxedes – bairro Seis de Agosto, com 55 metros;

5- Reforma na passarela no Beco do Isaque – bairro Plácido de Castro, com 12 metros;

6- Construção de passarela na Rua São Joao- bairro Plácido de Castro, com 45 metros;

7- Construção de passarela na Rua Luiz Gonzaga – bairro São Francisco, com 139 metros;

8- Construção de passarela na Rua Luiz Gonzaga – bairro São Francisco, com 95 metros;

9- Construção de passarela na Rua Boa União – bairro Boa União, com 19 metros;

10- Construção de passarela na Rua Boa União – bairro Boa União, com 15 metros;

11- Construção de passarela na Rua Dois de abril – bairro Placas, com 97 metros;

12- Construção de passarela próxima a Rua da Uva – bairro Montanhês, com 18 metros;

13- Reforma na Ponte do Panorama sobre o Igarapé Redenção;

14- Reparos com reforço estrutural e troca de peças do assoalho na ponte sobre o Igarapé Redenção, na Estrada do Quixadá;

15- Reparos com reforço estrutural e troca de peças do assoalho na ponte sobre o Igarapé Pirangi, na Estrada do Quixadá;

16- Reparos com troca de assoalho na ponte sobre o Igarapé Monteblon, na Estrada do Quixadá.