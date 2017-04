Para ser político, não é preciso chafurdar na lama

Luis Carlos Moreira Jorge - 10/04/2017 07:12:28

A política ficou mais corrupta. Raro é o prefeito ou um governador, deputado ou senador que, não está chafurdando no mar de lama da Operação Lava-Jato. Você conseguir um político que esteja passando acima dos escândalos é como catar uma agulha no palheiro. Mas, necessariamente, para se ocupar um cargo de relevo, não tem que meter a mão no erário público ou meter-se em operações nebulosas. Há figuras que passam pelo poder público e são parâmetros de honestidade para as novas gerações. Poderia citar pelo menos três, mas vou citar apenas um nome: a ex-governadora Iolanda Lima, que foi vereadora, deputada e governadora, de onde saiu de mãos limpas. Foi a primeira mulher a governar o Acre, efetivamente. O fez com pulso de ferro. Iolanda (foto) é daquelas pessoas que a cada dia que passa fica mais difícil de encontrar à frente de um poder. Abro a coluna para mostrar que para alguém ser político se pode também ser honesto e não adotar práticas da ilegalidade.

Bem mais palatável

Escapavam no máximo dois vereadores da mediocridade que foi a legislatura passada na Câmara Municipal de Rio Branco. Nestes primeiros três meses da atual legislatura já superou em atividades a que passou. A Câmara deixou de ser aquela coisa pegajosa de puxa-saquismo à PMRB para ser uma Casa onde acontecem debates, e se discute sem medo de ser censurado.

Matéria fraquinha, fraquinha

A montanha do Fantástico pariu um rato. Fraquinha, fraquinha, sem nenhuma novidade a matéria do Fantástico sobre o desaparecimento do jovem Bruno Borges. Não acrescentou novidade alguma na história. Foi o que se chama no jornalismo de “encher linguiça”.

A personalidade acima de cores

Um político vestir vermelho, azul, rosa ou outra cor vai somar alguma coisa ao seu caráter e à sua personalidade? Se o vermelho fosse salvo-conduto para bandalheira boa parte da cúpula nacional do PT não estaria presa e outra boa parte prestes a ir. Se o azul fosse salvaguarda a direção nacional dos tucanos não estaria encalacrada na Lava-Jato. E por ai segue. O prefeito Marcus Alexandre ir de amarelo na festa vermelha do PT mostrou personalidade. E se cor ganhasse eleição, ele; que não vestiu vermelho na campanha municipal, não teria sido reeleito com um caminhão de votos. Foi o tempo que a cor vermelha era vista com respeito pelos eleitores. Vale mais a personalidade do político do que a cor da camisa que ele veste. Ou não?

Chamem o dalai-lama

Pelo que deu de entender do discurso do deputado Gehlen Diniz (PP) na semana que passou, a sua atuação na “CPI da SEHAB” será light. Se é para ser uma CPI com o silencio e a passividade de um mosteiro budista, melhor chamar o Dalai-Lama para uma sessão de meditação. Gehlen!

Ninguém mais no foco

Ninguém estará mais focado pela imprensa política nesta CPI do que o deputado Gehlen Diniz (PP). Dependerá dele a CPI da SEHAB ser ou não uma grande ópera-bufa da pior qualidade.

Abacaxi no colo

Como o deputado Daniel Zen (PT será o futuro presidente regional do PT é bem possível que a liderança do governo, que por ele vinha sendo exercida na Aleac, passe a ser ocupada pela deputada Leila Galvão (PT), porque seria o único nome do partido livre para esta função.

Está com o caixa cheio

A crise econômica ao que parece está passando longe do governo acreano, ou o governador Tião Viana não estaria rotineiramente assinando centenas de nomeações para novos cargos de confiança.

Não é tomar doce de criança

O ex-deputado Luiz Tchê não conseguiu um nome de relevo para disputar o governo pelo partido, que precisa de palanque, no Acre, porque tem candidato a Presidente da República, o desatinado Ciro Gomes. E não terá facilidade, também, para montar uma chapa de Federal.

Fica mais complicado

E caso o deputado Jesus Sérgio (PDT) desista de ser candidato a deputado federal e optar pela reeleição não será fácil montar uma chapa para a Aleac com dois deputados, o Jesus e o Heitor Junior (PDT). Quem vai querer entrar numa chapa com dois nomes de peso?

Distorção de valores

Quando o então senador Anibal Diniz (PT), por puro ranço político chamou as desembargadoras Denise Bonfim e Maria Cezarinete de “mal amadas” não se viu uma nota de solidariedade dos movimentos das mulheres do PT. Depois disso perderam a legitimidade.

Pronto para a eleição

O PSD será o partido que terá uma das chapas mais competitivas para deputado estadual na eleição de 2018. Terá candidatos de Assis Brasil à Marechal Taumaturgo, e pode aumentar a bancada estadual, que hoje tem apenas o deputado Jairo Carvalho (PSD).

Presidente boa praça

O novo presidente do diretório municipal do PT, Marcão, é uma das poucas figuras do PT com quem se pode conversar, trocar idéias, porque sempre aceita o contraditório. Ex-PECEBÃO, Marcão é uma figura que tem trânsito até entre os adversários, pela sua respeitabilidade.

Falta autoridade

Conversando ontem com um amigo de Plácido de Castro, este me dizia que, o prefeito Gedeon Barros é um político bem intencionado, mas lhe falta pulso, autoridade, para mostrar que quem governa é ele. Não consegue criar fatos positivos, por isso vive na ciranda das críticas.

Não governa bem

Na gestão pública, um prefeito que não consegue dar a palavra final forte tende ao fracasso.

Quebrando tabus

Tabus existem para serem quebrados. O jornal OPINIÃO é o único dos diários que circula nos municípios do interior, quebrando aquele tabu de jornal só circular em Rio Branco. O mais novo dos diários cresceu e se impôs no mercado. Acrevenus , o dono, tem visão moderna.

Plano falhou

O senador Jorge Viana (PT) trabalhava com a idéia de que a chapa do PT para as disputas do Senado e Governo só deveriam ser anunciadas mais à frente, e que a oposição é que tinha que ter pressa. A coisa saiu do controle e já se sabe os nomes que comporão as chapas da FPA.

Se debatendo para o Senado

E enquanto isso a oposição fica se debatendo para conseguir afunilar em duas candidaturas para o Senado. Atualmente são cinco as candidaturas: Sérgio Petecão (PSD), Major Rocha (PSDB), Márcio Bittar (PSDB), Tião Bocalon (DEM) e Vagner Sales (PMDB).

Fora da disputa

Ao contrário do governo estadual, que tem um caminhão de candidatos a deputado estadual, a prefeitura de Rio Branco não tem um secretário que vá disputar um mandato eletivo, o que é bom para a gestão. Candidato no cargo de secretário, esquece o trabalho e vive em campanha.

Uma dentro

Até que enfim. O prefeito de Senador Guiomard, André Maia, deu uma dentro, ao não anular o concurso público para a prefeitura do município, realizado na gestão passada. Num município aonde o desemprego tem nível alto, esta medida do André é salutar e atende a legalidade

Completa razão

Verdade o que disse o senador Sérgio Petecão (PSD) sobre a destinação de recursos para o Acre. O dinheiro não está numa gaveta que você vai lá e pega. Nos governos FHC, Lula e Dilma, nunca foram liberados os valores pedidos ou empenhados, sempre houve contingenciamento. Não dá então para ficar se culpando só o Temer, ele está na mesma gamela dos demais.

Não sei se foi coincidência

Ontem, por duas vezes encontrei policiais militares fazendo o patrulhamento com motos. Não consegui ainda ver pelo Jardim Tropical cruzando a pinguela que leva à Rua da Tripa, aonde acontecem reuniões de bandidos. O serviço GIRO deve voltar, mas que volte na plenitude, não esparsamente e com poucas motos. Não pode ter duas ou três motos rodando para aparecer.

É de se destacar

Faltam coletes, armamento, carros novos, mais motos, pessoal, armas, enfim, uma maior estrutura à PM e à polícia civil. Mas mesmo assim os policiais todos os dias estão prendendo bandidos, desarticulando quadrilhas e apreendendo drogas. Pena que muitos sejam soltos nas chamadas “Audiência de Custódia”, que em certo ponto, chega ser um desestímulo à atividade policial.

Faltam as regras

Está faltando o principal para os partidos colocarem todas as suas pedras no tabuleiro de 2018, saber como ficarão as regras do jogo nesta nova tentativa de Reforma Política. Eu não acredito que o atual Congresso vá cortar patifarias como coligações proporcionais e nem moralizar criando uma cláusula de barreira. Por isso, não consigo levar fé em mudanças.

Combinaram com o eleitor?

Na contabilidade do PT os seus dirigentes acham que o prefeito Marcus Alexandre terá 60% dos votos da capital. Estão desaprendendo? O contexto será outro e o candidato ao governo da oposição não é mais aquele mamão com mel que o PT pegava nas disputas ao governo.

É da maior tolice

O prefeito Marcus Alexandre deu uma surra de votos na oposição na última eleição municipal, com a ex-presidente Dilma sangrando e no seu pior momento político. Eleição no Acre leva em conta o bairrismo, o regionalismo, não tem influência direta dos acontecimentos nacionais. Por isso é fora da realidade os dirigentes petistas acharem que o desgaste do presidente Temer pode beneficiar o PT na campanha. Com boa parte das cabeças do PT presas e outras próximas de serem condenadas e levadas às prisões, atacar o Temer seria o sujo falando do mal lavado.