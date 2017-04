Manuel Marcos visita Centro de Convivência da Pessoa Idosa

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 10/04/2017 15:40:03

A Câmara Municipal de Rio Branco quer ouvir as entidades filantrópicas para estabelecer parcerias. Nesta segunda-feira, 10, o presidente do Legislativo Municipal, vereador Manuel Marcos (PRB), visitou o Centro de Convivência da Pessoa Idosa Cosme Morais. No local, o parlamentar conversou com os coordenadores da entidade, conheceu de perto as atividades desenvolvidas por uma equipe de assistentes sociais e auxiliares e se colocou à disposição. A agenda faz parte de um trabalho realizado pelo parlamento que tem por objetivo conhecer instituições de setores diversos da sociedade.

“Nosso objetivo através da agenda institucional é realizar nosso trabalho de fiscalização. Uma forma de aproximar a Câmara Municipal de todos os órgãos. Assim, estaremos ouvindo quais são as principais necessidades colocando a Casa à disposição para atender a demanda do povo”, ressaltou Manuel Marcos.

Durante a visita, a coordenadora do Centro, Maria Cristina, e diretor do Departamento de Proteção Social Básica, Osvaldo Ângelo, apresentaram as instalações ao presidente.

“A importância da vinda do presidente à nossa unidade é uma satisfação muito grande. Desde o dia da criação não deixamos de ter atividades, são esforços garantido pela secretária Dora Araújo e nosso prefeito Marcus Alexandre. Isso tudo nos proporciona uma grande satisfação em saber que cada dia temos um público presente e fiel” afirmou Ângelo.

A coordenadora da entidade, Maria Cristina, reforça a importância da parceria dos vereadores. “Nos temos algumas necessidades como equipamentos, fisioterapeuta que possam acompanhar os idosos, pois muitos deles vem com muleta e tem uma certa dificuldade de se exercitar. A vinda do presidente aqui contribui bastante, porque além de ouvir nossas demandas ele irá propor formas de solucionar as problemáticas”, disse.