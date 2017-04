Ilderlei Cordeiro não fala sobre instalação do Procon; meta consta em seu programa de governo

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 10/04/2017 11:36:41 Corresponde no Vale do Juruá

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro (PMDB), não se pronunciou a respeito da instalação de uma agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) no município, apesar de ter sido procurado pela reportagem do site. A proposta consta no programa de governo apresentado à população do município, durante a campanha pela prefeitura, em 2016.

Após cem dias de sua gestão, Ilderlei parece não querer tocar no assunto, mesmo se tratando de uma antiga reivindicação da população cruzeirense.

O ac24horas tenta ouvir o peemedebista desde a sexta-feira retrasada, 31 de março, através de sua assessoria de comunicação, que não retornou as inúmeras ligações telefônicas.

Em fevereiro, o diretor do Procon no Estado, Diego Rodrigues, afirmou ter faltado vontade política do ex-gestor do município para a instalação do órgão. A versão da prefeitura é de que não havia servidores suficientes para assumir a responsabilidade.

Lacuna

A falta de uma agência de proteção e defesa do consumidor cruzeirense levou à criação da Adecon – uma associação independente, que mediante pagamento de taxas, se propõe a defender os direitos de quem compra no mercado local, segundo seus fundadores.

Autor da lei que institui o Procon no município, o atual presidente da Câmara de Vereadores, Romário Tavares, também do PMDB, disse acreditar que Ilderlei Cordeiro cumprirá a promessa que consta em seu plano de governo.