Historiador promove ‘Aulão’ para concurseiros da Policia Militar

Da redação ac24horas - 10/04/2017 13:07:19

O historiador Marcos Vinicius Neves, promove nesta segunda-feira (10), no Teatrão, às 19 horas, o Aulão História do Acre. O objetivo de Neves é ajudar a preparar os candidatos para os concursos públicos lançados pelo governo do Estado.

Segundo informações dos organizadores, as provas dos concursos da Polícia Civil e da Polícia Militar deverão trazer questões relacionadas a história do Acre, um diferencial que pode favorecer aos candidatos dos 22 municípios do Estado.

Marcos Vinicius Neves destaca que a entrada é gratuita e o ‘Aulão’ deverá ter duração de uma hora e meia a duas horas. O evento é aberto aos concurseiros e interessados em conhecer a história do Estado do Acre.