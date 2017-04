Governo nomeia mais 61 cargos comissionados somente hoje; conta anual já passa os R$ 14,5 milhões

Régis Paiva - regispaivajor@gmail.com 10/04/2017 12:16:01

Ao que tudo indica o governador Sebastião Viana resolveu não dar atenção para os comentários e denúncias contra o ingresso na carreira pública sem concurso, voltando a nomear dezenas de pessoas para trabalharem nomeadas por Decretos. Em apenas uma publicação foram mais 61 novos nomeados para cargos comissionados.

Somente estes novos nomes vão custar quase R$ 232 mil à mais por mês e cerca de R$ 3,3 milhões ao ano, incluindo 13° e férias com o adicional de 20%. As publicações dos Decretos governamentais podem ser vistas no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), edição desta segunda-feira (10)

Se somados os novos nomes aos 169 já nomeados a partir de primeiro de fevereiro, já são 230 servidores sem concurso público na máquina pública, totalizando um gasto de mais R$ 1,023 milhões ao mês. Se somados o 13° (R$ 1,023 milhão) e as férias (R$ 1,228 milhões) o Estado vai gastar mais de R$ 14,5 milhões ao ano.

Na última relação de nomeações Secretaria de Saúde do Estado do Acre (Sesacre) foi a que mais recebeu nomeados (35), com 57,4% e um custo mensal de R$ 121 mil e 52,3% dos gastos mensais deste lote de nomeações.

Outro lado

Ainda na sexta-feira (7), quando de uma reportagem especial, o governo do Estado emitiu a seguinte nota:

Entre as nomeações apontadas, mais de metade refere-se a substituições que não foram realizadas à época, pois até dezembro de 2016 o Estado do Acre estava no limite prudencial e, durante aquele período, vários cargos comissionados foram exonerados.

Agora, o Estado está readequando esses postos de trabalho que foram desocupados ao longo do ano passado. Foram ocupados, inclusive, com remunerações inferiores, de forma a otimizar e fortalecer a equipe para os trabalhos necessários de acordo com as demandas para os próximos 21 meses.

A prioridade da gestão é realizar as ações administrativas para a aplicação dos 750 milhões de reais em investimentos previstos para 2017.