Frente fria chega ao Acre nesta terça-feira acompanhada de chuvas e ventos fortes, diz Davi Friale

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 10/04/2017 17:51:25

Não haverá frio nem tampouco friagem, mas, nesta terça-feira, 11 de abril, uma frente fria chega ao Acre e deixa o tempo instável e fechado, com chuvas a qualquer hora, principalmente, no leste e no sul do estado. A previsão é do pesquisador meteorológico Davi Friale no portal O Tempo Aqui.

Segundo Friale, as condições atmosféricas estarão altamente favoráveis à ocorrência de temporais, com chuvas fortes e volumosas, raios, ventanias e eventual queda de granizo, em algumas áreas, não só do Acre, mas de Rondônia, do sul e sudoeste do Amazonas e, principalmente, do centro e norte da Bolívia e do leste e sudeste do Peru.

Essas chuvas cessam na quarta-feira, no leste e no sul do Acre, e na quinta-feira, no centro do estado e no vale do Juruá.

Há probabilidade de, em alguns pontos, o tempo ficar bastante severo, podendo causar transtornos à população de áreas vulneráveis, como rápida inundação de ruas, queda de galhos e árvores e destelhamento de edificações, além do perigo dos raios.

Logo após a chegada dessa frente fria, uma imensa massa de ar seco, de origem polar, a segunda de 2017, começará a penetrar no Acre. Os ventos da direção sudeste – causados pelo deslocamento dessa massa de ar – estarão soprando, com fortes rajadas, deixando a quarta-feira, dia 12, bastante ventilada.

Esses ventos secos continuarão a soprar, pelo menos até o próximo domingo, dia 16, porém, com menor intensidade. O feriadão da Páscoa, portanto, será com tempo bom, dias ensolarados e ventilados, sem possibilidade de chuvas, e temperatura amena durante as noites.