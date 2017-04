Estado do Acre agora prepara piloto para oficializar controle de produtos florestais

10/04/2017

O Acre foi o terceiro estado brasileiro a adotar o Sistema Nacional de Controle da Origem de Produtos Florestais (Sinaflor), plataforma que agiliza a certificação dos planos de manejo florestal e dá mais segurança à transferência de créditos de madeira ao sistema do Documento de Origem Florestal (DOF). Superadas as fases de implantação, o Estado realiza um programa-piloto, fase que começou dia 4 de abril e vai até o próximo dia 13. O uso do sistema, segundo pretendem seus mentores, resulta em ganhos de tempo, eficiência e controle da origem e destino dos produtos florestais.