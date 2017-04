Em visita a Catedral, prefeito Marcus Viana se coloca à disposição para apoiar ações na Semana Santa

Da redação ac24horas - 10/04/2017 16:32:52

O prefeito Marcus Alexandre realizou visita de cortesia ao novo Reitor da Catedral Nossa Senhora de Nazaré, padre Manoel de Jesus Monte, e na oportunidade colocou à disposição da Diocese de Rio Branco a estrutura da Prefeitura para apoiar as ações que serão realizadas na Semana Santa.

O principal evento é a grande procissão na Sexta-feira Santa. Como ocorre todos os anos, o cortejo saíra do pátio da Catedral às 17 horas, percorrerá a Rua Floriano Peixoto, seguirá pela Getúlio Vargas até retornar ao ponto de início onde acontecerá celebração da Sexta-feira da Paixão. “É um momento de grande movimentação na cidade que reúne cerca de três mil pessoas. Pensando na segurança de motoristas e fieis, a Prefeitura já está mobilizando equipes da RBTRANS, EMURB e SEMSUR e vamos ajudar no que for preciso”, explicou o prefeito Marcus Alexandre.

As ações que serão executadas incluem limpeza, manutenção viária, reforço da iluminação pública e organização do trânsito, já que o ponto alto programação, que é a procissão, ocorre no final do dia e parte da noite. Atendendo pedido da reitoria da Catedral, este ano a Prefeitura fará sinalização na área de estacionamento e garantirá tendas para abrigar fiéis que estarão acompanhando a celebração na parte externa da igreja.

De acordo com o reitor da Catedral, a Semana Santa “é um momento de renovação do compromisso de fé. Um momento especial em que podemos refletir sobre o pedido de Deus para que o amor manifestado a ele seja manifestado ao próximo”, destacou o Padre Manoel, ao agradecer o apoio da Prefeitura de Rio Branco.

A programação da Semana Santa iniciou no último domingo com a Missa do Domingo de Ramos. Na quarta-feira, 12, será realizada grande celebração que reunirá dirigentes e fiéis de paróquias de todo o Acre.