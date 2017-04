Desmoronamento derruba casas e deixa famílias desabrigadas em Boca do Acre, no interior do Amazonas

Jairo Barbosa - 10/04/2017 08:55:13

Quatro famílias que residiam em casas construídas no barranco á margem do rio purus, no bairro Praia do Gado, em Boca do Acre (AM), (distante 208 km de Rio Branco), tiveram que sair de casas ás pressas depois que os imóveis começaram a ceder devido ao desbarrancamento do terreno.

As casas ficaram tortas e por pouco não foram parar dentro do rio por causa do desmoronamento registrado. Numa delas, a família inteira estava assistindo TV na noite de sábado quando ouviram um barulho e notaram que o imóvel estava cedendo.

Na manhã de ontem (9), o secretário de Defesa Civil da cidade, Josemar Fidelquino, esteve no local paraa avaliar os estragos e iniciar a elaboração de um relatório para subsidiar o pedido de ajuda financeira ao estado e ao governo federal.

As famílias atingidas, segundo ele, foram removidas para um abrigo temporário e aquelas que estão na área considerada de risco serão orientadas a também desocuparem os imóveis.