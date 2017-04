Defensoria realiza atendimento para dependentes químicos e servidores do CAPSAD

Da redação ac24horas - 10/04/2017 13:18:06

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) realizou na manhã desta segunda-feira (10), atendimento nas áreas cível e criminal para dependentes químicos e servidores do órgão público do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPSADIII), em Rio Branco.

Segundo a equipe de defensores públicos que realizou o acolhimento, a atividade é uma extensão dos atendimentos realizados na Defensoria Pública e tem como objetivo garantir os direitos daqueles que não possuem condições de se deslocar até a instituição​.

Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas é um serviço cuja finalidade é proporcionar atendimento integral contínuo, através de equipe multiprofissional, a pessoas com demandas e/ou necessidades relacionadas ao uso abusivo de álcool, crack e outras drogas.

A gerente do CAPSADIII, Joelma Patrícia Souza, falou da parceria e a importância do serviço. “É de extrema importância essa parceria com a Defensoria Pública, pois a grande maioria dos usuários do CAPSADIII tem pendências judiciais e esse tipo de atendimento favorece a reabilitação psicossocial de todos os membros”.