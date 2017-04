Com renovação de 40%, Consea segue dirigido por ativistas sociais

Da redação ac24horas - 10/04/2017 07:21:02

O Conselho de Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Acre (Consea) divulgou os neste fim de semana o resultado da assembleia realizada em fevereiro. Segundo o colegiado, a eleição garantiu uma renovação de 40% das entidades da sociedade civil presentes no órgão. Foram eleitos representantes indígenas, do Comitê de Entidades no Combate à Fome e pela Vida (Coep), de comunidades de terreiro, da Pastoral da Criança, da Pastoral do Idoso, de deficientes físicos, mulheres e de ONGs que atuam na área rural. O professor Eudmar Bastos, representante do movimento negro, é o novo presidente do Consea. O vice é o ativista Cazuza, do Pesacre.

O governo manteve sua representação por meio de integrantes das secretarias estaduais de Políticas para Mulheres; Justiça e Direitos Humanos; Extensão Agroflorestal e Produção Familiar); Saúde; Educação; e Desenvolvimento Social.