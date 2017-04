Cia de Selva ganha mais uma licitação para gerir contas de mídia milionárias

Régis Paiva - regispaivajor@gmail.com 10/04/2017 13:04:34

Nada de estranho acontece com as conta de mídia dos governos petistas: a poderosa Cia de Selva ganhou mais uma licitação da PWS. Dessa vez, a conta ganha em uma licitação foi para gerir a mídia da Prefeitura de Rio Branco (PMRB). A superempresa já é a responsável por gerenciar a mídia do Estado. Mesmo o processo licitatório da PMRB ainda estar em andamento e ser passível de recurso, dificilmente haverá mudanças.

A PMRB divulgou o resultado provisório da concorrência pública para registro de preços Nº. 009/2016/CPL/PMRB no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), edição desta segunda-feira (10).

A pontuação total da PWS foi de 91,17, enquanto a Cia de Selva obteve 92,83 pontos. Agora as empresas têm prazo de cinco dias úteis apresentarem os recursos administrativos.

A licitação é para a “Contratação de agências de publicidade e propaganda, para os serviços técnicos especializados em comunicação e marketing, abrangendo estudos, produção gráfica, pesquisas, planejamento, criação, produção, distribuição, programação e veiculação, controle e acompanhamento de campanhas e peças publicitárias, publicidade legal, divulgação de atos, programas, obras, serviços e campanha dos órgãos da Administração pública Municipal Direta, Indireta, Fundacional e Autárquica”.