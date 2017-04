Audiência pública sobre reforma da Previdência não foi realizada devido a ausência dos parlamentares do AC

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 10/04/2017 07:00:47

Na última sexta-feira, 07, a Nova Central Sindical dos Trabalhadores do Acre marcou uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Rio Branco, mas o evento não aconteceu por causa da ausência dos parlamentares federais e estaduais convidados para o debate. E o presidente da Nova Central, policial federal Franklin Albuquerque, não poupou críticas aos senadores e deputados.

“Nós acreditamos que apesar de ser uma sexta-feira os parlamentares deveriam trabalhar numa sexta-feira”, disse Albuquerque em um vídeo gravado para as redes sociais.

O presidente da NCST acrescentou que toda bancada federal do Acre e os 24 deputados estaduais foram convidados formalmente e lamentou o que ele considera uma falta de compromisso com o trabalhador acreano, o não comparecimento a uma audiência para debater um dos principais assuntos do momento: a reforma da Previdência proposta pelo governo de Michel Temer.

“Estou aqui com o e-mail de convocação de todos os parlamentares, deputados federais e senadores, e estou aqui com o protocolo de recebimento dos gabinetes de todos os deputados estaduais. Infelizmente os nossos parlamentares nem compareceram e nem justificaram”, afirma.