Uma breve reflexão sobre a semana que começa

Charlene Carvalho - 09/04/2017 08:57:59

Passei uns dias numa crise de asma braba. Ainda estou me recuperando. A coluna foi no ritmo da minha respiração, mas a vida segue… E antes de (re) começar, deixa eu falar de um assunto importante, porque quando o pulmão fica uns dois tons abaixo do normal, além de cuidar com remedinho – salve, meu médico amado Rinauro Santos -, não posso deixar de expressar gratidão Àquele que me deu o sopro da vida: Yahweh, O Eterno, O Grande Eu Sou… E como estamos no início da Páscoa, também não posso perder essa oportunidade e falar de Vida, Morte e Ressureição. Não seria justa para com o Deus que eu sirvo.

OS JUDEUS

No Velho Testamento, Páscoa (Pêssach) celebra a saída dos filhos de Israel da “casa da servidão” (o Egito) e nos lembra a importância de continuar a luta pela liberdade em cada geração. Talvez por isso, 99% dos judeus celebrem, de alguma forma, o Pêssach. O ideal de liberdade é seu maior legado.

A MORTE…

Para nós, cristãos, Páscoa nos lembra morte e ressurreição de Jesus, o Cristo – o Redentor, o Messias – Jesus é o cordeiro Pascal. Ele é o Messias. Foi traído no Jardim do Getsêmani – literalmente lugar da prensa. No caminho até o Gólgota – Caveira – ao carregar aquela cruz, ele levou sobre si “as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si; e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido”. (Isaías 53:4). Jesus foi crucificado na sexta-feira e morreu por volta das três da tarde. “…Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. (Isaías 53:5).

… A RESSUREIÇÃO

No domingo, quando as mulheres chegam ao sepulcro e se espantam com a remoção da pedra, que era enorme e pesada, o anjo que estava lá sentado lhes diz: Não vos assusteis; buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado; já ressuscitou!!! (Marcos 16:6). Ele não está morto! Jesus morreu e ressuscitou para que fôssemos livres da morte, morte de cruz, e do pecado.

O SENTIDO DA PÁSCOA

Naturalmente que ninguém explica Deus. Ou se duvida. Ou se acredita. Eu acredito. Eu creio nessa liberdade que não é a liberdade dos homens. Mesmo encarcerados nos problemas, se temos Jesus no coração, somos livres. Esse é o verdadeiro espírito e sentido da Páscoa: liberdade. Por isso, independente de sua fé, aproveite esse período para dar graças pelo sopro da vida. E para refletir sobre o valor da liberdade que você tem em Cristo. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Mas não se culpe quando se envergonhar pelo que muitos falam – e fazem – em seu nome. Foque no sacrifício da Cruz. Não se guie por vistas, mas por Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Sua graça – e nunca a dos homens – nos basta. Tenha uma Páscoa abençoada, em nome de Jesus!!

Fábio Brandão, Paulo Sampaio Jr. e Fernando Cavalcante (Latera), meninos que tem uma missão de vida linda: espalhar o ide de Cristo pelas nações

VOLTEMOS À PROGRAMAÇÃO NORMAL

Desculpem se falei demais aí em cima. Me entenda… ou ao menos tente… E seguindo o cortejo, vamos falar de mais coisas boas. Tem muita coisa legal acontecendo nessa cidade linda.

PRESENTE PERFEITO

Ainda sobre Páscoa, eu preciso te falar das lembranças e artigos de decoração – maravilhosos! – que a Norma Matias Mendes produz em seu ateliê, o Studio N. Tudo feito com velas. Gente, só posso dizer que são verdadeiras obras de arte. Excelentes para presente. Informe-se: 99992 0030.

FEIJÃO SOLIDÁRIO

Sábado foi dia de comer feijoada na Igreja Batista Ágape do conjunto Universitário, liderada por dois pastores amados: Jânio Marcelo e Alexandra Albuquerque Taveira. Foi um tempo precioso de congraçamento com amigos queridos. O feijão estava delicioso e toda a renda dos ingressos revertida para a construção dos banheiros da igreja.



Marcelo Lima, Fabiano Manfrinni e parte da turma boa que foi prestigiar a Feijoada da Igreja Ágape

TERES

Lá na Ágape os amigos Fernando Cavalcante (Latera), Marcelo Lima, Fabiano Manfrinni, Paulo Sampaio Jr. e Fábio Brandão, além de Nala, Percília, Rúbia e Fernanda, mantiveram a tradição das reuniões com uma bela roda de tereré e bom papo. Aproveitamos também para conversar sobre projetos do reino. Meus futuros vizinhos são uma benção.



Percília Manfrinni comemora a idade nova neste domingo, 09, ao lado do marido, Fabiano e sem muita festa. Sua prioridade são as provas da faculdade de Direito. Essa garota vai longe!!

MODA

Se você gosta de leggings se anime: elas continuam em alta e agora com modelos de costureiros renomados. Há modelos em couro, jeans e até paetês. Por aqui amamos as de estilo montaria. Vestem super bem e combinam com salto. Um verdadeiro coringa que não pode faltar no guarda-roupa.

As Jornalindas, meninas super queridas reunidas em grupo de WhatsApp do bem e cheio de boas dicas, adoram se reunir. Na semana passada fizeram isso com um motivo nobre: um amigo doce, aproveitando que a Páscoa tá na porta. Quase todo mundo saiu de lá com um lindo ovo de Páscoa. Quase todo mundo…

LIVRO E ATUALIDADES

Gosto de livros para mocinhas. Essa semana li um bem legal, mas sem final: a hóspede do Sheik, de uma autora brasileira, Jaqueline Moura. A história é bonitinha e trata da nada-mole-vida de uma jornalista que foi parar no oriente médio. Um detalhe chamou minha atenção: é o segundo livro – Ya-Lit- que leio nas últimas semanas e que tem como pano de fundo a Operação Lava Jato.

EM ALTA

Obviamente que não são poucos os livros que tratam da questão, mas me surpreende está sendo inserido por jovens escritores brasileiros em plataformas virtuais, tratando de forma honesta e bem coerente, dos problemas do país relacionando vida real com toques de romance.

Boa conversa do superintendente do Via Verde Shopping, Rodrigo Silva, e o gerente de marketing, Fabricio Cunha, com os colunistas e jornalistas: Moisés Alencastro, Roberta Lima, Charlene Carvalho e Mirla Miranda. Do que ouvi e mais gostei: novas lojas de boas marcas no shopping até o final do ano, inauguração do Burger King ainda este mês e as salas premium de cinema em julho. Tudo de bom

CASA DE MASSAS

A Italian Massas é uma tradicional casa de massas de Rio Branco. Comida boa, comida de verdade. Pizza, calzone, canelone, lasanha, macarrão, panqueca. Parei de ir lá depois da intolerância à lactose. Ontem fiquei sabendo que neste domingo, 09, seria o último dia de funcionamento com a administração atual. Vai fechar e depois, mais adiante, deve reabrir com novos cozinheiros. Uma pena a casa de massas, como ficou conhecida, fechar.